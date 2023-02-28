الثلاثاء 28-02-2023
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الثلاثاء، 28-02-2023 09:41 ص

شكاوى من ارتفاع أسعار الدخان من 10-25 قرشاً ومصدر رسمي يوضح

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكا مواطنون من قيام محال تجارية برفع أسعار الدخان من 10-25 قرشاً للعبوة الواحدة على اختلاف النوع. اضافة اعلان


وقال مواطنون في اتصالات مع "الوكيل الإخباري" إن بعض المحال امتنعت عن بيع الدخان بحجة عدم توفره، موضحين أن الأغلب رفع السعر معللين ذلك أن الأسعار ارتفعت من الموزعين. 

وأشاروا إلى أن بعض الأصناف من الدخان ارتفع سعرها 25 قرشاً واخرى 15 قرشاً واخرى 10 قروش. 

مصدر رسمي قال لـ " الوكيل الإخباري" إنه لم يتم رفع اسعار الدخان بالأردن مطلقاً. 

وأشار المصدر إلى أن أي قرار حول أسعار الدخان سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، داعياً المواطنين إلى التقدم بشكوى على المحال التي ترفع الأسعار.

 




 

 


 

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