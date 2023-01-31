فيديو - عائلة لبنانية تناشد بعلاج الطفلتين سارة وغنوة في الاردن

الوكيل الإخباري - بصوت مكلوم، وحزن كبير، وكلمات تختلط مع الدموع والحسرة، أطلقت عائلة لبنانية نداء استغاثة لعلاج ابنتيهما سارة 14 عاماً وغنوة 11 عاماً في الأردن، وتخليصهن من الألم الكبير بعد معاناة بمرض فقر الدم المنجلي.

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ورفعت شقيقة أم الطفلتين (ايمان) التي جاءت الى عمان وتواصلت مع موقع الوكيل الاخباري، صوت النداء بعد أن جاءت إلى الأردن ترجو (الفزعة)، على أن يتم نقل الطفلتين إلى عمان وعلاجهن من خلال عمليات زراعة النخاع الشوكي باسرع وقت ممكن، وأن يتم انقاذهن قبل أن يلتحقن بشقيقتهن الكبرى التي توفيت بذات المرض قبل شهر.



وتقول الخالة ايمان أن بنات اختها (سارة و غنوة) الآن على سرير الشفاء باحد مشافي لبنان لكن دون أي علاج فعال، ويطلبن كل يوم من الله أن تُمد لهن يد العون ليتم علاجهن في الأردن باسرع وقتٍ ممكن، خاصة أن حالتهن الصحية تسوء يوماً بعد يوم.



وترفق الخالة ايمان تقارير طبية تبين الوضع الصحي للطفلتين، وتأمل أن تجد من يسمع ندائها.



"الوكيل الاخباري" ينشر مناشدة احدى الطفلتين عبر فيديو مُسجل / ويضع رقم العائلة امام اهل الخير ( 0096170179340 )









