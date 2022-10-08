شكاوى من الانتشار العشوائي للبسطات على الطرق الخارجية

الوكيل الاخباري - شكا مواطنون من الانتشار العشوائي لبسطات بيع الخضار والفواكه والمنتجات المنزلية على الطرق الخارجية، حيث أصبحت ظاهرة مقلقة جراء ما تسببه من إعاقة لحركة مرور المركبات في بعض المناطق ما تسبب بحوادث سير خطرة.



وقال عدد من المواطنين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإنتشار العشوائي للبسطات على الطرقات والأرصفة أصبحت ظاهرة خطرة على الارواح والممتلكات وطاردة للحركة التجارية، مشيرين إلى أن الارصفة وجدت لسلامة المشاة وليس لعرض البضائع.

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