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الخميس، 25-11-2021 02:05 م

شكاوى من تعطل تفريغ الحبوب في العقبة والموانئ ترد - فيديو

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الوكيل الاخباري – تيماء عبيدات 

 

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 اشتكى سائقو شاحنات من انتظارهم لأكثر من 4 ايام في ميناء العقبة بسبب تأخر تحميل مادة الذرة من الباخرة الى الشاحنات ، متهمين ادارة الميناء بالتقصير .


وقال عدد منهم لـ " الوكيل الاخباري" ، انهم منذ 4 ايام ينتظرون تحميل مادة الذرة ، وان التأخير على حد وصفهم نتيجة تعطل ونش التحميل والتفريغ من الباخرة الى الشاحنات رغم انها من الاليات الجديدة على حد وصفهم .


مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ خالد المعايطة أكد لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس أن حركة الشحن في ميناء العقبة لم تتوقف سوى 10 ساعات بسبب عطل فني اصاب الية تفريغ حمولات الحبوب.


واوضح المعايطة ان "الغارفة" التي تحمل الحبوب من الباخرة وتضعها في الشاحنة اصابها عطل الفني، مؤكداً ان عمليات التفريغ تسير الان بشكل طبيعي .

 

وأضاف أن انتاجية امس 7500طن صويا وتعتبر جيدة في ظل وجود نقص في اعداد الشاحنات، مبينا أن اليوم تم تحميل حوالي 70شاحنة.

 

 




 

 


 

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