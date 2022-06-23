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الخميس، 23-06-2022 02:04 م

شهود عيان يروون تفاصيل مقتل الطالبة الجامعية في عمان

إطلاق نار


الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة 
روى شهود عيان تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار على طالبة جامعية في إحدى الجامعات الخاصة ما أدى الى وفاتها متأثرة بإصابتها بعيارات نارية في أنحاء متفرقة من جسدها.

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وقالوا في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان الطالبة تدرس بتخصص التمريض ، بالسنة الرابعة وعلى قائمة الخريجين، وكانت تؤدي اليوم الخميس أحد امتحاناتها النهائية .


واوضحوا أن الطالبة غادرت قاعة الامتحان ، بعد ذلك سُمع دوي إطلاق نار بالقرب من كلية التمريض بالجامعة، وتبين أن الجاني قام بإطلاق 6 عيارات نارية على الطالبة أصابت رأسها ورقبتها وصدرها .


وأكدوا أن الجاني حاول إخفاء هويته ويلبس "طاقية" ويحمل عدداً من الكتب، وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي بالهواء أثناء محاولته الهروب من الأمن الجامعي بعد تنفيذ جريمته.


وباشرت الأجهزة الأمنية في التحقيقات اللازمة لتحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه.


 




 

 


 

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