شوارع عمان تغرق بالازدحامات المرورية مع إعلان اقتراب المنخفض

الوكيل الإخباري - تزامنا مع اقتراب المنخفض الجوي ، تشهد طرق العاصمة عمان ، ازدحامات مرورية خانقة ، نتيجة لتهافت المواطنين على العديد من الأماكن ، تحسّبا من الإغلاقات التي قد تشهدها المملكة نتيجة لتراكم الثلوج، وفق دائرة الأرصاد الجوية .
وقد رصد "الوكيل الإخباري" مشاهد عدة للشوارع في العاصمة عمان ، حيث ازدحام المركبات ، واصطفاف العديد منها أمام محال تجارية ، تشهد اكتظاظ مواطنين لغايات الشراء، خاصة المخابز والمحال التجارية .
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