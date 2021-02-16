الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 16-02-2021 04:28 م

تهافت على الشراء

شوارع عمان تغرق بالازدحامات المرورية مع إعلان اقتراب المنخفض

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تزامنا مع اقتراب المنخفض الجوي ، تشهد طرق العاصمة عمان ، ازدحامات مرورية خانقة ، نتيجة لتهافت المواطنين على العديد من الأماكن ، تحسّبا من الإغلاقات التي قد تشهدها المملكة نتيجة لتراكم الثلوج، وفق دائرة الأرصاد الجوية  .

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وقد رصد "الوكيل الإخباري" مشاهد عدة للشوارع في العاصمة عمان ، حيث ازدحام المركبات ، واصطفاف العديد منها أمام محال تجارية ، تشهد اكتظاظ مواطنين لغايات الشراء، خاصة المخابز والمحال التجارية .

 

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