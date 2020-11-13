صاحب أغنية الهدف مرصود يعلق على أحداث الأردن

الوكيل الاخباري -

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قال الشاب الفلسطيني، عبد الله السعايدة، صاحب أغنية "الهدف مرصود والرشاش جاهز"، إنه نادم لأنه جرى تفسير الأغنية على غير نطاقها الصحيح.وأضاف السعايدة، خلال مداخلة هاتفية على قناة المملكة، أنه تفاجأ بعد الانتشار الكبير والواسع للأغنية في الأردن، ولكنه نادم على تأديتها بسبب الفهم الخاطئ لها من بعض الأردنيين.وأوضح انه هذه "الشيلة" تمجد إرثا نُسي منذ سنوات؛ وهو الغناء القبلي البدوي.واعتبر السعايدة، أن القبائل البدوية، تفاخر في نفسها وعتادها، مما دفعه لتأدية "الشيلة".وبيّن الشاب الفلسطيني، والذي تعود أصوله إلى بئر السبع، ويقطن في غزة، أنه لم يحرض على العنف في "الشيلة" وما حدث من فهم مغلوط لها غير مقبول.