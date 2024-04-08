دير علا: حوارية عن تشكيل الأحزاب والمشاركة السياسية للشباب

الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشا إن الأردن ليس بحديث على العمل الحزبي والديمقراطية وهي موجودة منذ بداية خمسينيات القرن الماضي وهذا يرجع الى وجود سقف من الحريات والتعبير عن الرأي على الساحة الأردنية.

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وأكد الخريشا خلال جلسة حوارية عن تشكيل الأحزاب والانخراط في الحياة السياسية، نظمتها جمعية شباب الوادي الخيرية بلواء دير علا، أمس أنه لا رجعة عن قانون الأحزاب، مضيفا "لدينا توسع افقي في الحياة السياسية وعلى الأحزاب ان تعمل على جذب منتسبين من خلال برامجها الواقعية والاستماع الى الطرح و إيجاد حلول قابلة للتطبيق".



وبين الخريشا أن الدعوة دائما ما تكون للناخب الأردني أن ينتخب على أسس برامجية قائلا "آن الأوان أن يختار المقترع على أسس حزبية كونه تم تخصيص مقاعد حزبية في مجلس النواب للأحزاب السياسية تبدأ بنسبة 30 بالمئة وترتفع إلى نسبة 50 بالمئة ومن ثم الى 65 بالمئة".

من جانبه، أشار متصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس إلى التطور الذي شهده الأردن بمئويته الثانية والتحديث في المنظومة السياسية بدولة المؤسسات والقوانين والتطلع الى إعداد جيل من الشباب المنتمي لبلده وقيادته والوقوف في وجه التحديات، مضيفا أن هذه الجلسات تسهم في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية للشريحة الأكبر و يمثلها عنصر الشباب.



ولفت إلى أن وضع قانون للأحزاب السياسية والنظر للتحديثات الدستورية المتصلة بالقوانين ذات الشأن وآلية العمل بها جاءت لتمكين المرأة والشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.



بدوره، قال رئيس جمعية شباب الوادي الخيرية المهندس فايز الكبها ان لقاء الوزير مع شباب وشابات لواء دير علا والقيادات المجتمعية يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الجمعية من خلال مسؤوليتها المجتمعية لدعوة الشباب للانخراط في الحياة السياسية والحزبية ووضع تصوراتهم والإجابة على استفساراتهم مباشرة من المعنيين، مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وتنفيذ توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتثقيف ودعوة الشباب للانخراط في الحياة السياسية والحزبية كوننا مقبلين على استحقاق دستوري.



وحضر اللقاء امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة والنواب الدكتور عارف السعايدة ومحمد العلاقمة ومدير الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة ومدير مستشفى الأميرة ايمان - معدي الدكتور عبد العزيز العواملة ومدير عام هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة ومدير مديرية بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور ومدير تربية الشونة الجنوبية الدكتور مازن الهديرس ورئيس مركز امن دير علا المقدم خلدون البدارنة والنواب السابقون طلال الفاعور وآمنة الفراغير وفضية الديات وخالد أبو صيام ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام وأعضاء مجلس بلدي دير علا وأعضاء مجلس المحافظة لدير علا.