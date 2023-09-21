صحة الرمثا تتابع إصابة طالب في احدى المدارس بالكبد الوبائي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مدير صحة لواء الرمثا الدكتور ظاهر بلص أن المديرية تتابع من خلال قسم رقابة الأمراض وضبط العدوى حالة طالب في احدى المدارس أظهرت الأعراض الأولية أنه مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي (A). اضافة اعلان





وقال بلص لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطالب راجع مستشفى الرمثا الحكومي وطُلب منه إجراء فحص للتأكد من إصابته بالفيروس، لافتا إلى أنه لحين ظهور النتائج تم عزل الطالب داخل منزله للحفاظ على سلامة المحيطين به.



وأضاف أن المديرية تتبع البروتوكولات المعمول بها في وزارة الصحة بالتعامل مع هذه الحالات حيث قام المستشفى بالإبلاغ عن الحالة منذ البداية، وأنه فور ظهور نتائج الفحص ستقوم المديرية بفحص المخالطين له للتأكد من عدم إصابتهم ومعرفة مصدر العدوى.



وكان أحد المواطنين أبلغ "الوكيل الإخباري"، عن إصابة نجله (12 عاما) بفيروس الكبد الوبائي (A) وفق تشخيص الأطباء في مستشفى الرمثا الحكومي.

