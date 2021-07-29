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الخميس، 29-07-2021 12:52 م

صحة الوافدين لـ الوكيل : تعزيز مراقبتنا على الإجراءات الوقائية

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وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نائب مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين، التابعة لوزارة الصحة الدكتور خالد عكة ، أنه تم مخاطبة الأجهزة الأمنية ، لتعزيز الرقابة على المديرية بشأن الإجراءات الوقائية لمراجعيها ، حيث تم تزويد المديرية برجلي أمن .

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ولفت عكة ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن من شروط دخول الوافدين للمديرية ، ارتداء الكمامة ، وإظهار فحص كورونا ، وشهادة التطعيم ، منوها أن الاكتظاظ الذي تشهده المديرية خلال الفترة الراهنة ، نتيجة لقرار وزارة العمل القاضي بتصويب أوضاع العمالة الوافدة .

 

جاء ذلك ، على ضوء شكوى وصلت "برنامج الوكيل" أمس الأربعاء ، تفيد باكتظاظ العمالة الوافدة دون التزام بأوامر الدفاع ( أنقر هنا)  .

 

وبيّن ، أن المديرية حريصة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظلّ جائحة كورونا ، لافتا إلى أنه سيتم التشديد على موعد حضور الوافدين ، منعا من التجمعات وقال " تستقبل المنصة الخاصة بالوافدين الطلبات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا من يوم الأحد حتى الخميس ، إلا أن هنالك من يتخلف عن الحضور في الوقت المحدد له ، ما يؤدي إلى حدوث  الاكتظاظ " . 

 

وأوضح عكة ، أن هنالك مديريات متوزّعة على مختلف أنحاء المملكة متعلقة بشؤون الوافدين ، منوّها أن هنالك مديرية خاصة بشؤون الوافدين الأجانب ( غير العرب) في جبل اللويبدة .

 

وأشار إلى أنه تم الوقوف على الشكوى التي تعهّد الإعلامي محمد الوكيل متابعتها ، في سبيل اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك . 

 

 




 

 


 

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