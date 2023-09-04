الإثنين 04-09-2023
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الإثنين، 04-09-2023 02:44 م

صدور إرادة ملكية سامية

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الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (233) لسنة 2023 تاريخ 27/8/2023 والمتضمن الموافقة على تعيين خريجي برنامج دبلوم المعهد القضائي الفوج الواحد والعشرين على النحو المبين تالياً:

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أولاً: تعيين المذكورين تالياً في الجهاز القضائي قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى المكتب الفني لمحكمة التمييز اعتباراً من تاريخ 16/9/2023:


السيدة/ نور اسماعيل محمود فرح فريحــات
السيـد/ أحمد زريف مرزوق المعايطـه
السيدة/ رهف عبد الله توفيق الدهشـان
السيدة/ دانا أحمد يعقوب الجــزار
السيدة/ نسرين يوسف محمد النوافلـه
السيـدة/ عنود نعمان محمد الوحش
السيد/ يزن زياد نــهار العوامـله
السيــد/ محمد محمود عبد السلام الصرايــره
السيــد/ يزيد عبد الوالي محمد المجالـــي
السيدة/ وعد بهجت يوسف السليحات


ثانياً: تعيين المذكورين تالياً في الجهاز القضائي قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتباراً من تاريخ 16/9/2023:


السيدة/ بلقيس كمال جميل الــدباس
السيـد/ خالد جمال سليمان مجاهد التميـــمي
السيـدة/ ايمان عيد محمد مـروان اجريبـــان
السيدة/ فـرح احسان موسى قاقيش
السيدة/ داليا تيسير عبد الكريم السواعير
السيدة/ مروه سفيان عبدالرحمـــن الهيسماوي
السيــد/ محمد توفيق صبحي البارودي
السيـد/ عبد الله سليم عطا الله الشخانبـــه
السيدة/ رنا ايمن فلاح القضـاة
السيد/ بدر محمد هـــلال أبو هويمل
السيـد/ محمد خالد محمد الحموري
السيدة/ الاء حمد عبدالكريـــــم الغزاوي
السيـد/ محمد أحمد عقــله الهاشم

 




 

 


 

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