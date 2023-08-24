تمديد فترة تقديم طلبات المسابقة القضائية للعام 2023

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو تمديد فترة استقبال وتعديل شرط مدة المزاولة للمسابقة القضائية للعام 2023 للمحامين الى 2 أيلول المقبل.



وبين إعلان نشر على الموقع الالكتروني للمجلس عن توفر شواغر قضائية في الدرجة الثالثة للمحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.



ودعا الإعلان، المحامين الراغبين بالتقدم للمسابقة القضائية إلى التقدم بطلباتهم على الموقع الالكتروني للمجلس القضائي www.jc.j0 وإرساله مرفقا بالوثائق المطلوبة.



وسيتم عقد الامتحان التحريري لمن تنطبق عليهم الشروط وفق تعليمات المسابقة القضائية لعام2022 المنشورة على الموقع الالكتروني للمجلس.



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