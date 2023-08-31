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الخميس، 31-08-2023 09:55 ص

صدور تسعيرة المحروقات اليوم وتوقعات برفع الأسعار من 4 إلى 10 قروش

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - من المقرر أن تصدر وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس، تسعيرة المحروقات لشهر أيلول القادم، وسط توقعات بأن تشهد الأسعار على مختلف أنواع المشتقات ارتفاعاً يتراوح من 3.5% إلى 11%. 

وقال خبير النفط والطاقة هاشم عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المُتوقع أن تشهد أسعار بنزين ( اوكتان 90) ارتفاعاً يصل لـ 4 قروش لكل لتر، وبنسبة 4%، وارتفاع بنزين ( اوكتان 95) 4 قروش لكل لتر، بنسبة 3.5%. 

وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاعاً على سعر السولار بقيمة 8 قروش لكل لتر، وبنسبة تصل إلى 11%، والكاز سيرتفع 10 قروش لكل لتر. 

وبيّن أن هذه الارتفاعات نتيجة زيادة الطلب على النفط وتراجع المعروض، موضحاً أن ذلك يعود إلى الخفض الطوعي السعودي لمليون برميل، وإعلان السعودية تمديد هذا الخفض حتى شهر أيلول القادم، كما أن الخفض يمكن تمديده أشهر أخرى.

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وكانت الحكومة قد ثبتت أسعار الكاز منذ شهر أيار الماضي عند 620 فلس لكل لتر، ولا يعرف إذا ما سيتقرر إبقاء الثبيت الشهر القادم أم لا. 


 




 

 


 

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