عقل يتوقع ارتفاع قيم فواتير الكهرباء بشكل كبير نهاية الشهر

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل أن تشهد فواتير الكهرباء المنزلية نهاية هذا الشهر ارتفاعاً كبيراً .وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن ارتفاع قيمة الفواتير يأتي بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكة، وزيادة كميات الاستهلاك مع موجات الحرّ المتتالية التي تشهدها المملكة وطول مدتها.وأشار عقل إلى أن درجات الحرارة التي سُجلت خلال موجات الحرّ كانت غير مسبوقة، ما دفع المواطنين إلى استخدام أجهزة التكييف والتبريد لساعات طويلة، وهو ما رفع الأحمال الكهربائية لمستوى قياسي.ودعا الحكومة إلى تشجيع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والتسهيل على المواطنين في إجراءات تركيبها، والاستفادة من حرارة الشمس في توليد الطاقة الكهربائية.ووفقا لشركة الكهرباء الوطنية، سجل أمس الأحد ارتفاعاً قياسياً في الحمل الكهربائي المسائي وصل إلى ٤٢٢٠ ميغاواط .