الطاقة لـ"الوكيل": زيادة كميات النفط المستوردة من العراق لـ 15 ألف برميل يومياً

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشف الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري أن العراق وافق على زيادة كميات النفط المصدر للأردن يومياً من 10 الاف إلى 15 ألف برميل.وبيّن الحياري لـ " الوكيل الإخباري" أن زيادة الكميات المستوردة يومياً بدأت منذ بداية الشهر الحالي، منوهاً إلى أن المعدل الشهري لإجمالي الصادرات سيصل إلى 450 ألف برميل.وأضاف أنه تم اتخاذ كل الترتيبات اللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات مع الشركة الناقلة، موضحاً أن عمليات التوريد ستتم من خلال صهاريج تنقل النفط من خزانات كركوك إلى مصفاة البترول في الزرقاء.ووفقا للاتفاق بين الأردن والعراق فان سعر البرميل المباع للأردن سيكون تفضيلياً بأقل بـ 16 دولاراً عن السعر العالمي.واستورد الأردن 344.8 ألف برميل نفط من العراق خلال شهر تموز الماضي.