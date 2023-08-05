السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

اصابات اثر حادث تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية

الطاقة لـ"الوكيل": زيادة كميات النفط المستوردة من العراق لـ 15 ألف برميل يومياً

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في رام الله

الأردن يسير 3 طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص

رسالة تحذيرية الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

المياه: حملات مداهمة لردم ابار بالرمثا ووادي السير

الحكومة: إمكانيات في الأردن ليصبح مركزا في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات

السبت، 05-08-2023 02:15 م

الطاقة لـ"الوكيل": زيادة كميات النفط المستوردة من العراق لـ 15 ألف برميل يومياً

479890_5_1691223644


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري أن العراق وافق على زيادة كميات النفط المصدر للأردن يومياً من 10 الاف إلى 15 ألف برميل. اضافة اعلان


وبيّن الحياري لـ " الوكيل الإخباري" أن زيادة الكميات المستوردة يومياً بدأت منذ بداية الشهر الحالي، منوهاً إلى أن المعدل الشهري لإجمالي الصادرات سيصل إلى 450 ألف برميل. 

وأضاف أنه تم اتخاذ كل الترتيبات اللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات مع الشركة الناقلة، موضحاً أن عمليات التوريد ستتم من خلال صهاريج تنقل النفط من خزانات كركوك إلى مصفاة البترول في الزرقاء. 

ووفقا للاتفاق بين الأردن والعراق فان سعر البرميل المباع للأردن سيكون تفضيلياً بأقل بـ 16 دولاراً عن السعر العالمي. 

واستورد الأردن 344.8 ألف برميل نفط من العراق خلال شهر تموز الماضي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

اصابات اثر حادث تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات

1

اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية

d-76-الأردن-يسير-4-طائرات-لمكافحة-حرائق-في-اليونان

الأردن يسير 3 طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص

220211016272583668856

رسالة تحذيرية الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

1111111

4500 شخص حضروا حفل جورج وسوف ويتصدر قائمة الحفلات الجماهيرية في مهرجان جرش

6

المياه: حملات مداهمة لردم ابار بالرمثا ووادي السير

أخبار متعلقة
الأردن-والعراق

مباحثات بين الأردن والعراق حول النفط والطاقة

60b34c7c13665 (1)

رئيس بلدية الأزرق: خدمة الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

مفهوم-وأبعاد-الشخصية-المسرحية

عرض المسرحية الكوميدية هونها بتهون بالزرقاء

اسعار-المحروقات-سعر-البنزين-اسعار-المشتقات-النفطية-والسولار-990x556

توضيح حكومي بشأن المشتقات النفطية

0022

مشروع حافلات التردد السريع.. فرصة استثمارية واعدة في المملكة

22023515401856741724

نصيحة حكومية لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء