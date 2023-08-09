بحث انسيابية البضائع في حدود جابر بعد القرار السعودي الخاص بعمر الشاحنات

الوكيل الإخباري -

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ناقشت الجهات المعنية من دائرة الجمارك وهيئة النقل البري ونقابة شركات التخليص آلية انسيابية البضائع في مركز حدود جابر اليوم بهدف إيجاد الحلول لأثر تطبيق القرار السعودي الخاص بعمر الشاحنات خصوصاً على الشاحنات السورية.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة رافقه فيها مدير عام هيئة النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات وعدد من المدراء في الدائرة ونقيب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقوله.وقد عُقد اجتماع ضم الأجهزة الأمنية العاملة في المركز والجهات المعنية للتخفيف من الازدحام الحاصل في الجانب السوري وضمان انسيابية البضائع بشكل عام.يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد حددت في قرار سابق لها العمر التشغيلي للشاحنات المسموح لها بدخول أراضيها والذي استدعى تطبيقه في مركز حدود جابر على الشاحنات التي تمر بالعبور (ترانزيت) من خلال المركز باتجاه السعودية مما تسبب في بطء عملية انسيابية الحركة التجارية بشكل عام.