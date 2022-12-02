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الجمعة، 02-12-2022 05:33 م

صدور نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية بمؤسسات التعليم العالي

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الوكيل الاخباري - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام رقم 68 لسنة 2022 (نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي) وذلك بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره.

وبموجب النظام، فإنه يحتم على مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، الالتزام بآلية التنظيم للأنشطة الحزبية الصادرة بموجبه، والتي من شأنها العمل على تغيير أدوات العمل والتمكين السياسي لضمان تجربة حزبية ناجحة على كافة الصعد.

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