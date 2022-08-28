صرف أجور 1339 عاملا عبر برنامج التشغيل الوطني في تموز

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة التوجيهية لدعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص (برنامج التشغيل الوطني) برئاسة وزير العمل نايف استيتية، الأحد، اجتماعها الأول لوضع أعضاء اللجنة بصورة الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق البرنامج في نيسان/أبريل الماضي.



وأطلع وزير العمل، خلال الاجتماع، الحضور على تقدم سير العمل للبرنامج منذ نيسان/أبريل الماضي، للوصول إلى شركات القطاع الخاص وحصر فرص العمل لديهم عبر المنصة.



وأشار استيتية إلى صرف الأجور لـِ 1339 عاملا عن شهر تموز/يوليو الماضي، وحصر 33220 شاغرا خُصِّص منها 3838 لشهر تموز/يوليو، و4000 لشهر آب/أغسطس، و18324 لنهاية العام الحالي.

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