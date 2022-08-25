وزير العمل: 19608 أردني سجلوا على منصة العمل القطرية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

بلغ عدد المسجلين على منصة العمل القطرية 19608 أردني باحث عن عمل وفقا لوزير العمل نايف استيتية .



وقال استيتية لـ "الوكيل الاخباري" إن الوظائف وآلية التشغيل على المنصة تقدم من قبل الجانب القطري سواء كانوا أصحاب العمل القطريين أو الشركة القطرية للاستقدام (ويزة).



وأضاف أنه يجب على صاحب العمل القطري ان يسجل الوظائف المطلوبة على المنصة ليقوم بعد ذلك بفلترتها واختيار الباحثين عن العمل المتقدمين والتواصل معهم مباشرة أو (عن بعد)



وبين أن الشركة القطرية للاستقدام (ويزة) تعمل على استقطاب العمالة لدولة قطر من جميع الدول ومنها الأردن وتقوم بتسجيل الوظائف المطلوبة من خلال مكاتب العمل البالغ عددهم (57) مكتبا مرخصا .



وبين أن بعض اصحاب العمل يخاطبون الوزارة بشواغر بعض المهن لتقوم بالاعلان عن هذه الوظائف في المملكة وارسال السير الذاتية المنطبق عليها الشروط إلى أصحاب العمل القطريين لاستكمال اجراءات الاختيار والتنسيق معهم بشكل مباشر .



وحول اجراءات التنسيق بين وزارة العمل وتوفير فرص عمل مؤقتة للأردنيين ضمن كأس العالم في قطر بين أنه تم التواصل مع مدير الموارد البشرية لدى دائرة كأس العالم في قطر وبانتظار تسليم قوائم الشواغر المطلوبة.

اضافة اعلان