صرف بدل دعم المحروقات لطلبة الجامعات المستفيدين من المنح الكاملة الأحد

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف بدل دعم المحروقات للطلبة والطالبات المستفيدين من المنح الكاملة التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2021 / 2022، وبواقع 30 دينارا أردنيا لكل طالب عن أشهر (7، و8، و9) في الفصل الصيفي الماضي 2021 / 2022 شريطة أن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في الفصل الصيفي 2021 / 2022، إضافةً إلى قيامه باستكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المنح الكاملة.



كما سيتم أيضا صرف بدل دعم المحروقات للطلبة المستفيدين من المنح الجزئية والقروض عن الفصل الصيفي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ للطلبة في جامعة الطفيلة التقنية والجامعة الأردنية فرع العقبة.



ويمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام البطاقة الجامعية، أو باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من خلال الكاونتر في فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣.



كما ستقوم الوزارة بالإعلان عن صرف باقي هذه المستحقات للطلبة المستفيدين من المنح الجزئية والكاملة والقروض عن الفصل الأول ٢.٢٢ / ٢٠٢٣ ، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها إضافةً إلى توفر المخصصات المالية.

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