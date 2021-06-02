صرف رديات ضريبية معلقة الأسبوع المقبل



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي إن الدائرة على استعداد لتقديم أية تسهيلات للقطاعات التجارية والخدمية تتعلق بالإجراءات الضريبية ومعالجتها ضمن المقتضيات القانونية وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.وأكد ابو علي خلال لقائه غرفة تجارة عمان الأربعاء، أولوية صرف الرديات الضريبية حيث تم رصد مخصصات كافية خلال العام الحالي تزيد بنسبة 50% عما كان خلال العام الماضي بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.ولفت إلى أن 90% من الموظفين والمستخدمين استلموا الرديات الضريبية الخاصة بهم، فيما سيجري، خلال الأسبوع المقبل، صرف الرديات المدققة والمعلقة لدى الدائرة.