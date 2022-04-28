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الخميس، 28-04-2022 10:47 ص

صرف مستحقات العاملين في الانتخابات

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الوكيل الإخباري - بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب صرف مستحقات العاملين في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022. اضافة اعلان


وأكدت الهيئة أنه قد تم البدء بالتواصل وبشكل تدريجي مع العاملين في الانتخابات لاستلام مستحقاتهم، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2022، وسيتواصل الصرف خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، ليتسنى للعاملين استلام مستحقاتهم قبيل عيد الفطر السعيد.

يذكر أن عدد العاملين مع الهيئة المستقلة للانتخاب في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان قد بلغ ( 48000) شخصا.

 




 

 


 

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