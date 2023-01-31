صلح عمان تدقق في بينات الدفاع بقضية انهيار بنايتي اللويبدة

الوكيل الاخباري-

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رفعت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضية انهيار بنايتين في منطقة اللويبدة، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، بينة الدفاع عن الأظناء في القضية للتدقيق وتقرير ما ستجيزه منها وما ستسمعه وما لا تسمعه.وعقدت الهيئة الحاكمة جلستها العلنية رقم 31 في القضية، اليوم الثلاثاء، بعد أن استكمل وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم تقديم قوائهم البينات الدفاعية، وطلبوا مفردات تحت يد الغير وبينة شخصية، وقدم وكلاء المشتكين دفوعهم واعتراضاتهم علي بينة الدفاع، وطلب أحد وكلاء المشتكى عليهم 30 شاهدا للاستماع لهم من قبل المحكمة ومناقشتهم.واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة لبينات النيابة العامة والتي وصلت إلى 31 بينة، من بينها تقرير الخبرة الفنية الذي حدد الأسباب الرئيسة لانهيار البناية الأولى والثانية والتي نجم عنها وفاة 14 شخصا، وإصابة 9 آخرين، وحدد تقرير الخبرة أن سبب الانهيار هو أعمال الصيانة التي كانت تجري في ذلك اليوم.وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم الثلاثة في القضية تهمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالإيذاء 9 مرات، والذين أنكروا هذه التهم أمام المحكمة خلال جلستها الأولى التي عقدتها في نهاية أيلول من العام الماضي 2022.