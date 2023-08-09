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صناعة الأردن تُثمن قرار إلزام المدارس بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية

الأربعاء، 09-08-2023 10:19 ص

صناعة الأردن تُثمن قرار إلزام المدارس بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية

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الوكيل الإخباري - ثمّن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير قرار وزير التربية والتعليم بإلزامية شراء المدارس الخاصة الزي المدرسي من المصانع المحلية، مشيدا بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.

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وأضاف الجغبير أن هذا القرار الذي يأتي تنفيذا لبلاغ رئاسة الوزراء الذي صدر سابقا، والذي يسهم في دعم للصناعة المحلية، وخصوصا قطاع صناعة المحيكات التي تشكل صادراتها ما نسبته 27% من اجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دينار.


وأوضح الجغبير ان قطاع المحيكات يشغل حوالي 74 ألف عامل وعاملة وبما نسبته 29% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، حيث تشكل العمالة الأردنية حوالي 25% من اجمالي العاملين في قطاع المحيكات، وشهدت اعداد العمال الأردنيين ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة نتيجة الفروع الإنتاجية لمصانع المحيكات في المحافظات.


وأشار الجغبير الى ان هذا القرار، سيسهم في انتعاش الصناعات التكميلية للزي المدرسي ومشاغل الخياطة وتجار الاقمشة المحليين وزيادة حجم الصادرات والتوسع بالاستثمارات القائمة بالقطاع، خصوصا وان الإحصاءات تشير الى وجود ما يقارب 450 الف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم بالمدارس الخاصة، حيث تستطيع المصانع المحلية تلبية احتياجات مختلف المدارس الخاصة في المملكة من الزي المدرسي وبجودة عالية .

 




 

 


 

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