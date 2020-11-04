صناعة عمان تعلن عن إصدار شهادات المنشأ إلكتروني

الوكيل الاخباري- قرر رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير ، اليوم الاربعاء، إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا بشكل كامل، لمواكبة التطور والتسارع التكنولوجي، ولإدامة العمل، وتقديم الخدمات في جميع الظروف.

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وقال الجغبير، إنّ صناعة عمّان اتخذت حزمة من الإجراءات لتقديم الخدمات عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا.



وأضاف، أن الغرفة تسعى دائما لإيصال خدماتها للصناعيين بشكل متطور ومتكامل دون انقطاع.



وأكّد، أن إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا خطوة تضاف إلى الخطوات الكثيرة التي سعت الغرفة لتوظيفها في مجال تحويل الخدمات لتصبح إلكترونيا بالشكل الكامل.



وطالب الراغبين بالحصول على شهادات المنشأ إلكترونيا بالكامل بإدخال شهادات المنشأ كالمعتاد من خلال موقع الغرفة، مع اختيار طريقة الدفع عند إرسال شهادة المنشأ (إي فواتيركم)، وتحديد وقت، ومكان الاستلام من خلال الموقع الإلكتروني، ومن ثم الدفع عبر "إي فواتيركم" واستلامها من الفرع الذي تم تحديده.



وأكد، الجغبير، أن الغرفة ستتوقف عن استقبال الراغبين بالحصول على شهادات المنشأ في مقرها اعتبارا من السبت المقبل.



