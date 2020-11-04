الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: رقابة مكثفــة على محال بيع الشاورما

برنامج الوكيل ينعى السعود وشقيقه والدعاء بشفاء نجليه - فيديو

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا

وزارة التربية تعتذر عن استقبال المراجعين غدا

الربابعة للوكيل : أعمار الممرضين وعزيمتهم ساهمت في مواجهة كورونا

أمانة عمان للوكيل : كاميرات لرصد مخالفات باص عمان - فيديو

الحموري: 30 مستشفى خاصا ستشارك بعلاج مصابي كورونا

الغذاء والدواء : الختم الخاص على تنكات زيت الزيتون يؤكد جودته

مهيدات للوكيل : سنضع تسعيرة للقفازات - فيديو

كندا تسجل 244935 إصابة بكورونا منذ بداية الوباء




الأربعاء، 04-11-2020 01:07 م

صناعة عمان تعلن عن إصدار شهادات المنشأ إلكتروني

unnamed-5


الوكيل الاخباري- قرر رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير ، اليوم الاربعاء، إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا بشكل كامل، لمواكبة التطور والتسارع التكنولوجي، ولإدامة العمل، وتقديم الخدمات في جميع الظروف.

اضافة اعلان

وقال الجغبير، إنّ صناعة عمّان اتخذت حزمة من الإجراءات لتقديم الخدمات عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا.


وأضاف، أن الغرفة تسعى دائما لإيصال خدماتها للصناعيين بشكل متطور ومتكامل دون انقطاع.


وأكّد، أن إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا خطوة تضاف إلى الخطوات الكثيرة التي سعت الغرفة لتوظيفها في مجال تحويل الخدمات لتصبح إلكترونيا بالشكل الكامل.


وطالب الراغبين بالحصول على شهادات المنشأ إلكترونيا بالكامل بإدخال شهادات المنشأ كالمعتاد من خلال موقع الغرفة، مع اختيار طريقة الدفع عند إرسال شهادة المنشأ (إي فواتيركم)، وتحديد وقت، ومكان الاستلام من خلال الموقع الإلكتروني، ومن ثم الدفع عبر "إي فواتيركم" واستلامها من الفرع الذي تم تحديده.


وأكد، الجغبير، أن الغرفة ستتوقف عن استقبال الراغبين بالحصول على شهادات المنشأ في مقرها اعتبارا من السبت المقبل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202011205729208763697

وزارة الصحة تحذر المتعافين من كورونا

الضمان-3

تعليق دوام إدارة فرع ضمان المفرق بسبب كورونا

ممثل قط مي

مطالب للحفاظ على قطاع الألبسة

11201919123846653566327

شاهد بالفيديو ..تشييع جثمان الراحل يحيى السعود

249038

إغلاق محكمة العقبة الشرعية بسبب كورونا

سسضص32222222222222222222222222222-588x330

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

أخبار متعلقة
حظ

173 مخالفة لتعليمات الحظر الشامل اليوم

10202025125947710002878

39 وفاة و 2337 إصابة بكورونا في المملكة اليوم

مي

تعديلات على توزيع المياه في عمان - أسماء المناطق

jMyULHJ8yYDGSEVcLfJYgFWGDU8Rj2Tm8Gf7vCGS

ارتفاع صادرات مستحضرات التجميل في الأردن

ع

فك العزل وحظر شامل لمناطق في المملكة

5f7e00d18a5fb

نسبة إشغال الفنادق التي يقل تصنيفها عن 3 نجوم في عمّان 0%