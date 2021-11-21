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الأحد، 21-11-2021 03:48 م

صندوق استثمار الضمان ينظم الملتقى الرابع للحوكمة المؤسسية

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الوكيل الاخباري- نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، الملتقى الرابع للحوكمة المؤسسية بعنوان: "التوجهات‎ ‎الحديثة‎ ‎في‎ ‎الحوكمة‎ ‎المؤسسية"، لممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة.

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وقالت رئيسة الصندوق، خلود السقاف، إن النهج الذي يلتزم به الصندوق من خلال عقد ملتقيات متخصصة لمواكبة أفضل ‏الممارسات العالمية الفضلى في مجال الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة، يهدف إلى بناء فريق متميز من الممثلين في مجالس إدارة الشركات، مما يعزز من قيمة استثمارات المساهمين بما فيهم الضمان الاجتماعي، وتعظيم ربحية الشركات، والذي يؤدي بالضرورة إلى تطوير بيئة الاستثمار في المملكة.


وخلال الملتقى، استعرض عدد من الخبراء المحليين والعرب أوراق عمل متخصصة تناولت التجارب التي مرّ بها مجالس إدارة الشركات في التعامل مع ظروف جائحة كورونا والتحديات والتبعات التي فرضتها الجائحة على بيئة الأعمال.


وجرى تسليط الضوء على أهمية دور الحوكمة المؤسسية في استدامة أعمال الشركات، والسرعة والكفاءة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف المختلفة التي تواجهها الشركة، واستراتيجيات ومؤشرات قياس وتقييم أداء مجلس الإدارة، مما سيساعد المجلس على تحديد الفجوات الحالية والعمل بفاعلية على تجسيرها.

 

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