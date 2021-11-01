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الإثنين، 01-11-2021 08:55 ص

الضمان الاجتماعي يبحث عن ورثة أشخاص متوفين ومؤمن عليهم

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن حصرها لـ (103) حالات لمؤمن عليهم متوفين كان لهم فترات سابقة بالضمان الاجتماعي ولم يتم تسوية حقوقهم التأمينية نهائياً من قبل ذويهم مما سيترتب عليه حصول الورثة المستحقين على رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة.

وبينت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن مديرية التوعية التأمينية في مركزها الإعلامي تواصلت مع (81) شخصاً من ورثة المؤمن عليهم المتوفين والمستحقين للرواتب التقاعدية أو تعويضات الدفعة الواحدة وذلك للحصول على الوثائق المطلوبة بشكل إلكتروني دون مراجعة أي من هؤلاء الورثة فروع المؤسسة للحصول على المنافع التأمينية المستحقة، موضحة بأنه ما زال هناك (22) مؤمناً عليه توفاه الله ولا زالت المؤسسة مستمرة بعملية البحث عن أرقام هواتف لورثتهم بكافة الوسائل والطرق المتاحة أمام الفريق المختص حفاظاً على حقوقهم التأمينية واستفادتهم منها.

ودعت المؤسسة جمهورها الكريم إلى التواصل معها من خلال مركز اتصالها على الرقم (117117) أو عبر بريدها الرسمي [email protected] للإبلاغ عن أي مؤمن عليه متوفى وله اشتراكات سابقة بالضمان ولم يتم الحصول على أي منفعة تأمينية لورثته حتى يتم تسوية حقوقه التأمينية.

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