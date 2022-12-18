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الأحد، 18-12-2022 03:09 م

صندوق الزكاة يسدد ديون 144 غارمة

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس المجلس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، موازنة الصندوق لعام 2023.

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ووافق المجلس على إصدار دفعة جديدة عن الغارمات بالسداد عن 144 غارمة، ممن تنطبق عليهن أسس وشروط برنامج الغارمات، والموافقة على ترميم 24 منزلًا في مناطق مختلفة من المملكة وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لها.


كما وافق مجلس الإدارة على برنامج الملتقيات الخيرية لإقامة 25 يوما خيريا وطبيا مجانيا في مناطق الفقر مع مراعاة الكثافة السكانية في تلك المناطق العام المقبل.


واقر مجلس إدارة صندوق الزكاة، تجهيز قسائم شرائية، وطرود تموينية لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة.


كما وافق المجلس على كتاب بلدية السرحان، والمتضمن التبرع بقطع أراض لإقامة سكن كريم في منطقة سما السرحان بمحافظة المفرق والبالغ مساحتها 10 دونمات والمنوي تخصيصها لبناء وحدات سكنية في المنطقة.


واتخذ مجلس إدارة جُملة من القرارات المتعلقة بصندوق الزكاة والتي تتمثل في تقديم المساعدات العينية والمادية للأسر الفقيرة والمحتاجة بمختلف مناطق جيوب الفقر في المملكة.


وثمن الخلايلة ثقة المزكين والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء بصندوق الزكاة وتقديمهم للدعم المالي ما يُعزز التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.

 




 

 


 

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