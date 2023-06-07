الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

نائب يرجح تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة في مركز الإيداع لنهاية أيار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الارصاد : أمطار في طريقها إلى المملكة بهذا الموعد

تهنئة المقدم رائد الشرعة بمناسبة ترفيعه

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الحسين للسرطان يقدم ورقة بحثية حول الاعتلالات الجينية الموروثة

75 ألف مريض تعالجوا في الأردن في 6 اشهر

الأردن يرحب بإعلان التوافق على القوانين الناظمة للانتخابات الليبية

الأربعاء، 07-06-2023 07:29 م

الأردن يرحب بإعلان التوافق على القوانين الناظمة للانتخابات الليبية

1120221223170957202002


الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، اليوم في مدينة بوزنيقة المغربية، عن توافق أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأشادت الوزارة بالدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح هذا الحوار والتوافقات التي تم التوصل إليها.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدماً بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

220231916929742557431

الحسين للسرطان يقدم ورقة بحثية حول الاعتلالات الجينية الموروثة

320239185233465287221

75 ألف مريض تعالجوا في الأردن في 6 اشهر

220232171524158116154

تعيينات لوظيفة إمام في وزارة الأوقاف - أسماء

5202323102657946398977

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً

www

ترفيعات في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية - أسماء

أخبار متعلقة
image - 2023-06-07T150045.185

الخصاونة يستقبل رئيس النواب المصري ويؤكدان عمق العلاقات

ee

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية الجورجي

w

وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء الهنغاري

1685883546854

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المنغولي

وزارة الخارجية

الصفدي يشارك بمراسم تنصيب الرئيس التركي

64785d1daa8ad

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي