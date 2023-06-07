الأردن يرحب بإعلان التوافق على القوانين الناظمة للانتخابات الليبية

الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، اليوم في مدينة بوزنيقة المغربية، عن توافق أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.



وأشادت الوزارة بالدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح هذا الحوار والتوافقات التي تم التوصل إليها.



وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدماً بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

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