الخميس 16-11-2023
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الخميس، 16-11-2023 11:00 ص

الفايز: عمل إجرامي آثم وجبان

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الوكيل الإخباري - دان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العمل الإجرامي الآثم والجبان الذي استهدفت فيه قوات الاحتلال نشامى قواتنا المسلحة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في غزة ونتج عنه إصابة 7 من كوادره، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني تجاه مصابين فلسطينيين تعرضوا للقصف الإسرائيلي . 

وقال الفايز اننا في الوقت الذي ندعو فيه ان يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى، فإننا نؤكد ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الداعمة للكيان المحتل المسؤولية ويفرض على الاحتلال وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق العزل، وعليها أن توقف حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية .

وقال رئيس مجلس الاعيان ان هذا العمل الجبان لن يثني الأردن عن القيام بواجبه تجاه الأشقاء في فلسطين.

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