السعودية تدين استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية السعودية بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.

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وقالت الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الخميس :" تعرب وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر "

واكدت على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والوحشية لقوات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين.



#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر pic.twitter.com/vlRg9uMQLx November 16, 2023



