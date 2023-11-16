الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الحكومة : استطعنا تلبية مناجاة أم لطفلين أردنيين في غزة

السعودية تدين استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن

مبيضين: نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

موقع أكسيوس يكشف تفاصيل حول صفقة الأسرى بين المقاومة والاحتلال

جيش الاحتلال يزعم تدمير منزل هنية وينشر فيديو

شرط صادم من بايدن لوقف الحرب على غزة

قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا وحي الزيتون

عاجل

جيش الاحتلال يزعم تدمير منزل هنية وينشر فيديو

الخميس، 16-11-2023 10:36 ص

السعودية تدين استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

516972


الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية السعودية بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الخميس :" تعرب وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر "

 

واكدت على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والوحشية لقوات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
غزة

الحكومة : استطعنا تلبية مناجاة أم لطفلين أردنيين في غزة

image

مبيضين: نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة

10202330182529173329190

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

11202313111049812190138

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين - تفاصيل

9202330121011719202417

توضيح من التعليم العالي بشأن المنح الدراسية الهنغارية

102022284624852230388

عطاء لإعداد دراسات مخطط شمولي لمستشفى المفرق

أخبار متعلقة
image

مبيضين: نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة

62b0a8b513936

المستشفى الميداني الأردني في غزة عالج أكثر من 800 حالة خلال الأسبوع الماضي

654bcf26a4d91

الصفدي يواصل جهود الأردن الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة

F-FrrqpWoAAJvee

بدء الاجتماع العربي الأميركي في عمّان - صور

image

بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان

1020238102154692905331

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير