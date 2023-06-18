صور وفيديو - ميرال اردنية من متلازمة داون تُبدع بتطريز الخرز على الملابس والمشغولات اليدوية

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



تُلقي فتاة أردنية في العقد الثالث من عمرها، والتي تعاني من متلازمة داون، بظلال من الإبداع على عالم تطريز الخرز على الملابس منذ بداية جائحة كورونا ولليوم .



بدأت الفتاة الشابة التي تقطن في محافظة العاصمة عمان ، بالتعاون مع والدتها بهذه الموهبة منذ بداية فترة الحجر في جائحة كورونا بهدف تعليمها وتمكينها من استغلال مهنة تفيدها في حياتها اليومية ، وعدم الاعتماد على الآخرين ونجحت بفتح مشروعها المنزلي الخاص .



وأكدت والدتها لـ " الوكيل الإخباري " أن ميرال عانت كثيراً من التنمر في بداية مسيرتها عندما بدأت العمل في السوق المحلي ، إلا أنها استطاعت التغلب على تلك التحديات واستقلت بمشروعها المنزلي الخاص قائلة :" كلي فخر بها وامل بان يصبح مشروعها كبيراً "



وتتميز منتجات ميرال بجودتها ودقتها، حيث تستخدم مجموعة متنوعة من الخرز عالي الجودة لتزيين البشاكير والجاكيتات وقد حددت أسعاراً مناسبة حيث تتراوح أسعار البشاكير بين 15 و25 ديناراً، في حين يصل سعر الجاكيتات المزخرفة بالخرز إلى 45 ديناراً.

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