الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

الأحد، 18-06-2023 01:45 م

صور وفيديو - ميرال اردنية من متلازمة داون تُبدع بتطريز الخرز على الملابس والمشغولات اليدوية

3 (21)


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

تُلقي فتاة أردنية في العقد الثالث من عمرها، والتي تعاني من متلازمة داون، بظلال من الإبداع على عالم تطريز الخرز على الملابس منذ بداية جائحة كورونا ولليوم .

بدأت الفتاة الشابة التي تقطن في محافظة العاصمة عمان ، بالتعاون مع والدتها بهذه الموهبة منذ بداية فترة الحجر في جائحة كورونا بهدف تعليمها وتمكينها من استغلال مهنة تفيدها في حياتها اليومية ، وعدم الاعتماد على الآخرين  ونجحت بفتح مشروعها المنزلي الخاص .

وأكدت والدتها لـ " الوكيل الإخباري "  أن ميرال عانت كثيراً من التنمر في بداية مسيرتها عندما بدأت العمل في السوق المحلي ، إلا أنها استطاعت التغلب على تلك التحديات واستقلت بمشروعها المنزلي الخاص  قائلة :" كلي فخر بها وامل بان يصبح مشروعها كبيراً "

وتتميز منتجات ميرال بجودتها ودقتها، حيث تستخدم مجموعة متنوعة من الخرز عالي الجودة لتزيين البشاكير والجاكيتات وقد حددت أسعاراً مناسبة حيث تتراوح أسعار البشاكير بين 15 و25 ديناراً، في حين يصل سعر الجاكيتات المزخرفة بالخرز إلى 45 ديناراً.

اضافة اعلان

 

صفحة ميرال أسعد حايك على " فيسبوك" : انقر هنا 

 

 


 







 




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مفهوم_طلاق_الشقاق

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

17240115_1822553047999740_905768006929711290_o

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

1687081391691

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

44

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

62cd508725aa2

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

main_image638c795deb047

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-28 at 14.56.27

اطفال متلازمة داون يقيمون احتفالاً بمناسبة زفاف ولي العهد -صور