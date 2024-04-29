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الإثنين، 29-04-2024 12:02 م

الضريبة: صرف الرديات الضريبية لعام 2023 خلال الربع الثاني

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الوكيل الإخباري - كشف مستشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة البدء بصرف الرديات الضريبية عن عام 2023 خلال الربع الثاني من العام الحالي.اضافة اعلان


وقال الطراونة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الدائرة تعمل حاليا على صرف الرديات الضريبية المتأخرة عن عامي 2021 و2022. 

وأضاف أن الدائرة تعمل على صرف الرديات الضريبية أولا بأول فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بها، لافتا إلى أن بعض الطلبات تأخذ وقتا قبل صدور قرار بشأنها.

يشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بصرف رديات ضريبية خلال عام 2023 بقيمة 89.5 مليون دينار.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" حول موعد صرف الرديات الضريبية عن عام 2023.

 




 

 


 

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