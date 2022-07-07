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ضبط سائقين قاما بالتشحيط بساحة مستشفى بالرمثا - فيديو

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الخميس، 07-07-2022 01:23 م

ضبط سائقين قاما بالتشحيط بساحة مستشفى بالرمثا - فيديو

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة السير وبالتنسيق مع مديرية شرطة الرمثا، تمكنوا من ضبط سائقي مركبتين ظهرتا في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يقودان مركبتيهما داخل ساحة أحد المستشفيات، بطريقة متهورة واستعراضية، مشكلين خطراً على حياتهما واستهتاراً واضحاً بأولويات وقواعد المرور وإقلاقاً لراحة المرضى.

وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيق في مقطع الفيديو جرى تحديد مكان تصوير الفيديو ومركبتين من المركبات وسائقيها ،إذ تم اتخاذ الاجراء القانوني والإداري بحقهما وضبط المركبتين وحجزهما للمدة القانونية في ساحات الحجز.

كما وتم التنسيق مع ادارة المستشفى لغايات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات مرة اخرى.

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