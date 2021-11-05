ضبط مركبة شحن تحمل حافلة صغيرة في القطرانة

الوكيل الاخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مساء الخميس على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة مركبة شحن غير معدة للتحميل والتنزيل تقوم بتحميل مركبة أخرى حافلة صغيرة (باص نقل مشترك) ما يشكل مخالفة لقانون السير المتمثل ببروز الحمولة من الخلف ودون توفر شروط السلامة العامة.



وأكدت الإدارة أنه تم منعه من المسير على الشارع العام وتم تسليمه للمركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه .

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