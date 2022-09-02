ضبط مركبة محملة بسبعة أطنان من الحطب ببني كنانة

الوكيل الاخباري- ضبطت كوادر قسم الحراج في مديرية زراعة لواء لني كنانة شمالي إربد، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة اليوم الجمعة، مركبة شحن محملة بسبعة أطنان من حطب الأشجار .

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وقال مدير الزراعة المهندس عبد الإله عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن معلومات وردت لكوادر الحراج حول قيام أشخاص بتحميل كميات الأحطاب ومحاولة إخراجها خارج مناطق لواء بني كنانة بطرق مخالفة لقانون الزراعة، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع مباحث الإدارة الملكية لحماية البيئة، وضبط المعتدين والمركبة المستخدمة في نقل وتجميع كميات الأحطاب تمهيدا لإحالة الواقعة للجهات القضائية .



ودعا عبيدات، المواطنين للتعاون مع كوادر الحراج والجهات المعنية في سبيل المحافظة على الثروة الحرجية ومنع الاعتداء عليها باعتبارها من المسؤوليات المجتمعية التشاركية.