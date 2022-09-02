الجمعة 02-09-2022
الوكيل الاخباري

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

أكثر من 187 ألف مولود في الأردن خلال 2021

أسعار النفط تقفز عالميا

الامن العام؛ ارتفاع جرائم الاتجار بالمخدرات 23.3% العام الماضي

بلدية إربد توضح حول قضية فروقات الرواتب

وحدة الإسناد الأرضي مالي/5 تغادر إلى أرض المهمة

وفاة سائق شاحنة أردني في السعودية

التربية تكشف حقيقة تعيين معلمة في 4 مدارس

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ظل على قيد الحياة لمدة 30 دقيقة.. تفاصيل جديدة حول وفاة جورج الراسي

الجمعة، 02-09-2022 01:23 م

ضبط مركبة محملة بسبعة أطنان من الحطب ببني كنانة

حطب تم جمعه من تنظيف الغابات-(من أرشيف محمد أبو غوش)


الوكيل الاخباري- ضبطت كوادر قسم الحراج في مديرية زراعة لواء لني كنانة شمالي إربد، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة اليوم الجمعة، مركبة شحن محملة بسبعة أطنان من حطب الأشجار .

اضافة اعلان


وقال مدير الزراعة المهندس عبد الإله عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن معلومات وردت لكوادر الحراج حول قيام أشخاص بتحميل كميات الأحطاب ومحاولة إخراجها خارج مناطق لواء بني كنانة بطرق مخالفة لقانون الزراعة، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع مباحث الإدارة الملكية لحماية البيئة، وضبط المعتدين والمركبة المستخدمة في نقل وتجميع كميات الأحطاب تمهيدا لإحالة الواقعة للجهات القضائية .


ودعا عبيدات، المواطنين للتعاون مع كوادر الحراج والجهات المعنية في سبيل المحافظة على الثروة الحرجية ومنع الاعتداء عليها باعتبارها من المسؤوليات المجتمعية التشاركية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1662135215526

عجلون: انتخاب لجنة فرعية لنقابة الأطباء بالتزكية

5c4b0ff3-2a0b-4878-a667-435a65e9ea54

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

2018_1_14_18_19_9_146

أكثر من 187 ألف مولود في الأردن خلال 2021

84f4b00b-390f-40ec-90b0-a9cf5bc76708

الامن العام؛ ارتفاع جرائم الاتجار بالمخدرات 23.3% العام الماضي

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد توضح حول قضية فروقات الرواتب

1E774EE0-5C7C-4ECD-B14D-C87E04E95562

وحدة الإسناد الأرضي مالي/5 تغادر إلى أرض المهمة

أخبار متعلقة
1

دورة تدريبية حول تعزيز الامن الغذائي للأسرة بإربد

12202121154217607557459

التعامل مع 3 قنابل يدوية قديمة في بلدة دوقرا بإربد

8202291164420749779

الامن العام : القبض على مرتكب جريمة قتل في اربد

235002

بلدية غرب إربد تبدأ بيع حاويات من إنتاج مصنعها

20211001183410140

الكوفحي: بلدية إربد تفكر بإنشاء قطار خفيف

1659981754018

استمرار جلسات المدارس الحقلية بزراعة المفرق