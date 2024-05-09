ضبط وردم 3 آبار مخالفة في البادية الشمالية

الوكيل الاخباري-

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ضبطت الكوادر الفنية في سلطة المياه ووحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية 3 آبار مخالفة في منطقة البادية الشمالية التي تم حفرها بطريقة مخالفة تزود برك زراعية كبيرة بهدف سحب المياه الجوفية وبيعها دون رخصة قانونية حيث تم ردم الابار واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين .وأكدت المباه في بيان أن الحملة مستمرة في جميع المناطق لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية خاصة وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والمجلس القضائي وكذلك تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما يمكن الأجهزة الرسمية من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الأمتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون.