الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 17 ألف رحلة عبر مطار الملكة علياء ربطت الأردن بـ 75 وجهة دولية مباشرة

وفاة ضابط سير أثناء أداء وظيفته في الأغوار الشمالية

الأرصاد الجوية: أمطار النصف الأول من نيسان تحيي الموسم المطري الحالي

توضيح من المركزي حول التعميم على شركات التأمين في الأردن

وزارة الطاقة: انخفاض أسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

صحة الزرقاء تغلق محطتي تحلية مياه

صفحة منسوبة للجيش السوداني تعرض بدلة حميدتي العسكرية

الجالية الأردنية في دبي: لا أردنيين بين ضحايا حريق المبنى السكني

النقد الدولي: احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط للاضطرابات محدودة جدا

ديب: إقبال دون المتوسط على شراء الذهب قبيل العيد

الأحد، 16-04-2023 03:28 م

ضمان القروض توقع اتفاقية لتمويل الشركات المايكروية والصغيرة

459532


الوكيل الاخباري - وقع مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، اتفاقية كفالة تمويل الشركات المايكروية والصغيرة.

اضافة اعلان


وتهدف الاتفاقية إلى توفير الكفالة من الشركات الصغيرة والمايكروية (متناهية الصغر)، أو المشاريع المايكروية المنزلية أو المهنيين والحرفيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص وفق آجال وكلف ميسرة، لمساعدتهم على مواصلة أعمالهم وتغطية مصاريفها التشغيلية والرأسمالية خاصة مع التحديات الاقتصادية عقب أزمة كورونا.


وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمايكروية، وتوسيع قاعدة عملاء القطاع المتنامية وتوفير الحلول التمويلية بشروط ميسرة، إضافة إلى تقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ضمن أقل وقت معياري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d-74-أمطار-نيسان-تساهم-بنسب-تراوحت-2-39-من-المعدل-الموسمي-العام

الأرصاد الجوية: أمطار النصف الأول من نيسان تحيي الموسم المطري الحالي

420239172111207673365

أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الرابع

420231112714251174195

توضيح من المركزي حول التعميم على شركات التأمين في الأردن

a90b6147482299d6250e093f905c2eba

صحة الزرقاء تغلق محطتي تحلية مياه

fd1bf429-image-card-2

الصيادلة تعلن موعد امتحان المزاولة لخريجي الجامعات غير الأردنية

2d8da874152431b0533a6dc5214d11be

الجالية الأردنية في دبي: لا أردنيين بين ضحايا حريق المبنى السكني

أخبار متعلقة
c2cbc173-2c61-4dc3-89ca-9d725964c9a7

منح 455 ألف قرض من شركات التمويل الأصغر مع نهاية 2022

4202311470901728266

تأجيل القروض الشخصية المترتبة على المتقاعدين العسكريين لشهر نيسان

6b401dc595e2720c0af1a7cc75a273b1

الأردنية لضمان القروض تقر البيانات المالية للشركة لعام 2022

1220226162116247161844

نفي التوجه لصدور عفو عام عن مخالفات السير في الاردن

تعبيرية (1)

"مياهنا": إجراء أكثر من 102 ألف فحص لنوعية المياه العام الماضي

f5e38231-a02e-4977-a35d-143a9be5f582

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر