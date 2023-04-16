ضمان القروض توقع اتفاقية لتمويل الشركات المايكروية والصغيرة

الوكيل الاخباري - وقع مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، اتفاقية كفالة تمويل الشركات المايكروية والصغيرة.

اضافة اعلان



وتهدف الاتفاقية إلى توفير الكفالة من الشركات الصغيرة والمايكروية (متناهية الصغر)، أو المشاريع المايكروية المنزلية أو المهنيين والحرفيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص وفق آجال وكلف ميسرة، لمساعدتهم على مواصلة أعمالهم وتغطية مصاريفها التشغيلية والرأسمالية خاصة مع التحديات الاقتصادية عقب أزمة كورونا.



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمايكروية، وتوسيع قاعدة عملاء القطاع المتنامية وتوفير الحلول التمويلية بشروط ميسرة، إضافة إلى تقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ضمن أقل وقت معياري.

