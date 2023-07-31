الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

الحنيطي يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

الأردن: حماية القدس ومقدساتها مسؤولية مشتركة

صندوق المعونة يوضح حول شمول أسر جديدة بالمعونة الشهرية

تنويه أمني لمستخدمي طريق الزرقاء - المفرق

احالات للتقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء

قانونية النواب تقر معدل السير لسنة 2023

"أكيد" يرصد 19 إشاعة في تموز

رفع سعر البنزين 90 قرشين ونصف و3 لبنزين 95 و4 قروش للديزل

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

الإثنين، 31-07-2023 08:25 م

طائرة إخلاء طبي تنقل أردنيا من السعودية إلى مدينة الحسين الطبية

64c7e9c429f62


الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الاثنين، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية وقائد سلاح الجو الملكي، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بفريق الإخلاء الطبي الجوي التابع لطبابة سلاح الجو، أشرف على إخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية بعد تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان


وقال رئيس فريق الطوارئ بالإنابة المقدم الطبيب أشرف أبو عودة: "إنه تم إخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية؛ إثر تعرضه لحادث سير في السعودية، وسيتم تقييم حالته الصحية في الطوارئ، وعمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية اللازمة، وإدخاله إلى القسم المعني في مدينة الحسين الطبية للمتابعة".


وعبر ذوو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1690821900880 (1)

الحنيطي يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

64c7dd8669da2

الأردن: حماية القدس ومقدساتها مسؤولية مشتركة

11202289480389636148 (1)

صندوق المعونة يوضح حول شمول أسر جديدة بالمعونة الشهرية

362273587_595762162726963_989088399060103820_n

تنويه أمني لمستخدمي طريق الزرقاء - المفرق

وزارة التربية والتعليم

احالات للتقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء

388838528

"أكيد" يرصد 19 إشاعة في تموز

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-27 at 12.53.25 AM

الأردن يعزي بضحايا سقوط طائرة سعودية مقاتلة

64a41364bb605

وزير الخارجية ينقل تهاني الملك لأردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا

WhatsApp Image 2023-07-04 at 2.58.10 PM

السقاف تزور منطقة المفرق التنموية والثريا الصناعية وتتابع سير العمل في المشاريع الجديدة

368336-654964494

مهم من المواصفات حول احتساب أجرة التكسي

1688453382510

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التشيكي

WhatsApp Image 2023-07-03 at 10.22.31 AM

وزير الخارجية يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين