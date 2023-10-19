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طائرة مساعدات أردنية إلى مصر صباح الجمعة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة

الخميس، 19-10-2023 08:14 م

طائرة مساعدات أردنية إلى مصر صباح الجمعة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن مغادرة طائرة مساعدات إنسانية أردنية جديدة إلى مصر صباح الجمعة لإيصال المساعدات إلى غزة.

وأعلن الرئيس الأميركي الأربعاء بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من إسرائيل، أنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية" عبر معبر رفح، المنفذ الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل للقطاع إلى الخارج.

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