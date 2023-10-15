الحكومة : مسؤولية الدولة تستوجب عدم وجود هذه التجمعات

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن المساحة الكاملة في التعبير بشأن الكثير من المشاهد المروعة التي يتعرض لها المدنيون من أبناء قطاع غزة، ستبقى متاحة دوما.



وأوضح أن مسؤولية الدولة تستوجب عدم وجود هذه التجمعات والحشود -التي تمتلك هذا الحق والواجب في التعبير- بالقرب من المناطق الحدودية حفاظا على سلامتهم.



وقال إن المناطق الحدودية فيها قواعد اشتباك تختلف عن الأطر الضابطة والناظمة للتظاهرات والتجمعات.



وأكد ضرورة الاحترام والذي توقن الحكومة بأنه يتوافر لدى المواطنين بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو الوجود المستمر والكثيف في أماكن تعطل سير الحياة وهي محدودة للغاية.

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