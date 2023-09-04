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الإثنين، 04-09-2023 11:43 ص

طلبة ينفذون المزيد من الوقفات احتجاجاً على تقليص مقاعد الطب

ظ


الوكيل الاخباري - نفذ عدد من طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" الناجحين، اليوم الاثنين ، للمرة الثانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجاً على قرار تقليص أعداد مقاعد تخصص الطب.

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وطالب الطلبة الناجحون في الثانوية العامة بالتراجع عن قرار تقليص أعداد مقاعد تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية والنظر بتداعيات القرار.


وكان رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة كشف في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الاخباري" عن اجتماع في وزارة التعليم العالي لبحث زيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات واتخاذ قرار بهذا الشأن.


وكان مجلس التعليم العالي قرر مؤخرا تقليص عدد المقاعد المخصصة لدراسة الطب في الجامعات لسنة 2023-2024.


 




 

 


 

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