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الأربعاء، 16-08-2023 08:25 م

التربية توضح حول آلية إعلان نتائج التوجيهي في السنوات المقبلة

التربية



الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة أن آلية إعلان نتائج التوجيهي ستتغير خلال السنوات القادمة.

وقال كنانة ردا على سؤال لـ"الوكيل الإخباري"، خلال مؤتمر إعلان النتائج اليوم الأربعاء، إنه سيتم تغيير الآلية التي ستعلن من خلالها النتائج بالتزامن مع التغييرات الجوهرية التي ستطرأ على الامتحان بشكل عام والمسارات في العام بعد المقبل.

وأضاف أن الآلية الجديدة ستكون مريحة ولا تسبب أي إرباك للطلاب وأولياء أمورهم ولا للمجتمع بشكل عام.

وأشار كنانة إلى أن وزير التربية والتعليم لن يعلن نتائج التوجيهي كما كان معمولا به في السنوات الماضية.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نتائج امتحان الثانوية العام "التوجيهي" لسنة 2023.

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