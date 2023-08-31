اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري لشهر أيلول.



وأشارت الى انه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 3/9/2023 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) .



وبينت أنه سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية.



لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

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أسماء الضباط المستفيدين (أنقر هنا)



أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين (أنقر هنا)