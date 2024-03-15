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الجمعة، 15-03-2024 02:02 م

عاجل القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة بمشاركة دولية

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الوكيل الاخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الجمعة، 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية، بمشاركة عدد من الدول؛ في إطار المساعي الدولية والإقليمية التي يقودها الأردن للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية ولمساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية التي يمرون بها خلال شهر رمضان المبارك،

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وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع شمالي القطاع طائرتان من نوع C130 تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة وطائرة تابعة لبلجيكا.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على روح التعاضد والتضامن بين أبناء الشعبين، وتلبية للاحتياجات الإنسانية للسكان في القطاع.

وأكّدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46 إنزالاً جوياً أردنياً، و63 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 




 

 


 

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