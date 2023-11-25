عجلون.. الروابدة يرعى ملتقى 'عين على عمان وعين على فلسطين'

الوكيل الاخباري - يرعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابده اليوم السبت في قاعة مركز عجلون الثقافي ملتقى وطني بعنوان " عين على عمان وعين على فلسطين ".



وتتضمن فعاليات الملتقى والذي ينظمه منتدى جبل عوف الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون على كلمة للدكتور الروابدة وجلسة حوارية يشارك فيها الوزير الأسبق الدكتور امين مشاقبة ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبد الحق ورئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان ورئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس هنانده ورئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون .

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