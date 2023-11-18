السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

الوكيل الاخباري -تفقد السفير الأردني في فلسطين الشقيقة عصام البدور ووفد من السفارة الأردنية اليوم السبت، موقع المستشفى الميداني الأردني العسكري نابلس/ 1، والذي تم إرساله بتوجيهات ملكية سامية أول أمس الخميس.



واستمع السفير الأردني إلى إيجاز قدمه قائد قوة المستشفى، بين فيه آلية عمل الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف التخصصات والإمكانيات العلاجية التي يوفرها، ومدى جاهزية الطواقم لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها بكل مهنية واحترافية لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية.

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