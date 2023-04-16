عجلون: شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس

الوكيل الاخباري - شكا مواطنون في محافظة عجلون من ارتفاع أسعار الملابس وبعض مستلزمات العيد، مطالبين بتكثيف الرقابة خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالا على شراء احتياجات العيد.

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وأشار المواطن محمد الجلابنة الى ضرورة مراعاة التجار لأوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وذلك بعدم رفع الأسعار وخاصة على الملابس.



وبين التاجر مصطفى حمادات أن الحركة الشرائية ضعيفة مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم توفر السيولة لدى المواطنين، مبينا أهمية هذا الموسم في تحقيق عائد جيد لأصحاب المحال التجارية إلا أن الواقع غير ذلك.



وقالت ربة الأسرة نهى طشطوش، إن أسعار الملابس والأحذية مرتفعه خصوصا للأطفال، مشيرة إلى أن التسوق للعيد يحتاج إلى ميزانية خاصة وليس بمقدور العديد من الأسر توفيرها بسبب الظروف المالية الصعبة.



وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور قبلان الشريف، إنه لن يتم التهاون مع المخالفين وخاصة في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لردعهم عن الاستغلال .



من جهته، أشار مدير الصناعة و التجارة المهندس ماجد حداد، إلى أن فرق ولجان الرقابة باشرت بتكثيف حملاتها للتأكد من التزام التجار بقانون الصناعة والتجارة وتوفر المعروض بكميات كافية.