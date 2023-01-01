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الأحد، 01-01-2023 08:06 م

عجلون: فعاليات تطالب بتوفير مواقف للسيارات بمستشفى الإيمان الحكومي

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الوكيل الاخباري - أكدت فعاليات من أبناء محافظة عجلون أهمية تخصيص مبالغ مالية لمواقف السيارات التي كانت مشمولــة ضمن المرحلة الثالثة لمستشفى الإيمان الحكومي الجديد الذي تم بدء العمل به منذ أسابيع لتقديم الخدمات المثلى للمراجعين والمواطنين.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن مواقف السيارات كانت مشمولة ضمن الأوامر التغييرية للمرحلة الثالثة لمشروع مستشفى الإيمان التي كلف بعملها المقاول ولجنة الإشراف على المشروع والاستشاري بناءً على طلب من وزارتي الأشغال والصحة، حيث تم تقديم تصميم مبدئي من الشركة المنفذة (المقاول) وعمل تصميم نهائي من قبل الاستشاري واللجنة المشرفة وتقديمه لوزارة الأشغال والتي أعطت أمر المباشرة وبناءً عليه تم تهيئة المكان لمواقف السيارات وبعدها تم إلغاء الأمر التغييري بعد تحمل تكاليف وتجهيز الموقع .

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