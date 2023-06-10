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السبت، 10-06-2023 10:38 ص

بعد 7 أيام من فقدانه .. العثور على الشاب القواقنة متوفياً بحادث سير ومقرب يروي التفاصيل

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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 توفي الشاب هادي عواد محمود القواقنة 32 عاماً بعد 7 أيام من فقدانه في عجلون .

وقال ابن عمه لـ "الوكيل الإخباري" أن هادي متزوج ولديه طفل رضيع ، يعمل استاذ مدرسة في عجلون .

وحول فقدانه روى ابن عمه تفاصيل مدمية قائلاً :" خرج يوم السبت الماضي بزيارة لمنزل شقيقته ولم يكن يعاني من أية اعراض مرضية  وعند خروجه عائداً لمنزله عصراً لم يستطيع أحد من افراد اسرته التواصل معه وقاموا على الفور بابلاغ الجهات المعنية وبدات عمليات البحث عنه  ".

وقال :" كل يوم كان الأمل يتجدد لدى أسرته المكونة من 6 اشقاء و4 شقيقات بعودته  ووالدته التي لم تكف ساعة عن الدعاء له بدموع عيونها وزوجته وطفله اللذان ينتظرانه بفارع صبرهما على أمل ان يصلهم خبر يطمئن قلوبهم "  . 

ولكن شاء القدر أمس أن يتم تسليمه لأهله بعد العثور عليه من قبل راعي أغنام بوادي سحيق وبلغ على اثرها الجهات المعنية .

ونعاه عدة زملاء عبر مواقع التواصل مستذكرين اخلاقه الحميده داعين له بالرحمة والمغفرة 

بدورها أكدت مديرية الامن العام في بيان لها انه تم العثور على الشاب المفقود في عجلون مساء امس و سبب الوفاة حادث تدهور مركبة في احد الاودية في منطقة الشفا بمحافظة عجلون وبوشرت بالتحقيقات

وتم دفن هادي وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه عجلون 

رحم الله الشاب هادي وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان على فراقه

 




 

 


 

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